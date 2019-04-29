زيدان غاضب من الخسارة أمام رايو فاليكانو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن غضبه بعد خسارة المباراة أمام رايو فاليكانو بنتيجة هدف مقابل شيء، وقد وجه انتقادا لاذعا للاعبي فريقه.

وذكر زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "ماركا": "لم نفعل أي شيء على جميع المستويات في المباراة، وأحيانًا لا يمكننا التسجيل لكننا اليوم لم نفعل أي شيء، أنا غاضب لأن الصورة كانت سيئة، وأنا مسؤول عن ذلك والنادي".

وبسؤاله حول الندم على تولي مسؤولية الفريق، أجاب "لست نادمًا، لكنني شخص نقدي وسوف أستمر، ولا يمكننا اللعب بهذه الطريقة".

وتابع "ما قلته للاعبين؟ حديثي معهم يظل في غرفة خلع الملابس فقط".

وأردف زيدان "لقد كان الأمر سيئا للغاية، الأداء أو المباراة فنحن لم نقدم أي شيء، ولا حتى في المواجهات الثنائية أو الجري أو أي شيء، ولا يوجد أي تفسير، وهناك 3 مباريات متبقية وينتهي الموسم".

Advertisements

وواصل "تركيز بيل في المباراة؟ لا أعرف، عليكم طرح هذا السؤال عليه".

واستكمل مدرب الريال "أود أن ينتهي الموسم في أقرب وقت ممكن، لكن علينا أن نظهر أفضل في المباريات المتبقية، لا يمكننا إنهاء الموسم بهذا الشكل، يجب أن ننهي الموسم بشكل أفضل مما ظهرنا عليه اليوم".

وعن مستقبل المدافع رافائيل فاران في ظل التكهنات حول رحيله خلال سوق الانتقالات الصيفية، أجاب "فاران سيبقى معنا".

وختم "أنا دائما أدافع عن اللاعبين، لكن اليوم لا، فنحن لا يمكننا اللعب بهذه الطريقة، لكنني أيضًا مسؤول معهم".