اعتقال 20 فلسطينيا بالضفة واستهداف أراضي المزارعين بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 20 فلسطينيا بحملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما أطلق جنود الاحتلال النيران صوب الأراضي الزراعية المتاخمة للسياج الأمني مع قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن جنوده اعتقلوا 20 فلسطينيا بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات في قرية النبي صالح ومخيم الجلزون برام الله، كما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، تزامنا مع دهم وتفتيش عدة منازل.

في محافظتي نابلس وسلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة شبان، حيث اقتحمت قوات عسكرية للاحتلال بلدة عوريف، وشنت حملات دهمت وتفتيش في عدة منازل، واعتقلت كلا من: سيف مصطفى صفدي، ومحمد مصطفى صفدي، يوسف علي شحادة، وعبد الله جهاد شحادة.

كما اقتحمت القوات الأحياء الشرقية بنابلس، واعتقلت الشابين مجدي حشاش من منزله في سهل مخيم بلاطة، ويوسف أمجد الأشقر من مخيم عسكر الجديد.

واقتحمت قوات احتلال بلدة الزاوية سلفيت، واعتقلت الشاب يوسف سفيان أبو ليلى، وهو ابن عم الشهيد عمر أبو ليلى منفذ عملية "أرئيل" الشهر الماضي.

Advertisements

أما في محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر زاهر عبد الرحمن دقة من بلدة عتيل، والذي كان قد أفرج عنه عام 2016 بعد قضاء 15 عاما في سجون الاحتلال، فيما اعتقلت المواطن تيسير أحمد موسى الجندي من مخيم نور شمس أثناء تواجده في مناطق الخط الأخضر.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم أسير محرر. وأفاد مواطنون، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن مثنى عبد القيسي، عقب دهم منزله في قرية بتير، فيما اعتقلت من بلدة بيت فجار أربعة مواطنين، وهم: أحمد صلاح طقاطقة، وعصام محمد حسن طقاطقة، وكريم سميح طقاطقة، والأسير المحرر ربيع علاء فخري طقاطقة، بعد دهم منازل ذويهم.

بينما في قطاع غزة، فتحت قوات الاحتلال، صباح الاثنين، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينة غزة.

ووفقا لشهود عيان، فإن جنود الاحتلال المتمركزين في موقع "ناحل عوز" أطلقوا النار تجاه الأراضي الزراعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.