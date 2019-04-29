انت الان تتابع تفاصيل خبر جيروزاليم بوست: إيران تسحب قواتها من دير الزور شرق سوريا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 08:09 صباحاً - كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الاثنين، عن إخلاء إيران لمواقعها في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وذلك بعد أن حلقت طائرة مجهولة في سماء المنطقة مدة نصف ساعة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر محلية، فإن طائرة مجهولة -لا روسية ولا إيرانية ولا سورية- حلقت في سماء المنطقة لمدة 30 دقيقة، وعلى أثرها أخلت لقوات الإيرانية مقرها الرئيسي في دير الزور يوم أمس".

وأوضحت أن الطائرة لم تنفذ أي هجمات، لكنها حلقت في سماء المنطقة ثم غادرت، دون أن تتعرض لأي إطلاق نار من قبل القوات الإيرانية الموجودة هناك.

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يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تنتشر في عدة مناطق جنوب وشرقي سوريا، ومنها منطقة السيدة زينب بدمشق، وفي ريفي حلب الجنوبي وحماة الشرقي، وفي دير الزور.

وتسعى طهران لتأمين الطريق البري الواصل بين إيران وبيروت، وضمان وصول الإمدادات العسكرية لمليشياتها عن طريق معبر البوكمال- القائم، وكذلك تحقيق حلمها (ما يسمى بالهلال الشيعي) عن طريق نشر التشيع في جميع المناطق التي تسيطر عليها.

وتشارك القوات الإيرانية مع روسيا و"حزب الله" اللبناني في دعم نظام بشار الأسد عسكرياً، إذ تشن غارات وعمليات عسكرية ضد المعارضة المسلحة ومدنيين، ما أدى إلى مقتل مئات الآلاف.