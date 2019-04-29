تقدم نوعي للجيش اليمني بين محافظتي تعز والضالع

المناطق _ عدن

تمكنت وحدات من الجيش اليمني من التقدم نحو منطقةِ باهِر التابعةِ لمديرية ماوية شرقَ مدينةِ تعز، جنوب غرب اليمن، بعد استكمالِه استعادة مناطق محاذية لها في مديرية الأزارق في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.

وقال مصد عسكري يمني ” إن التقدمَ جاء إثر استكمالِ الجيش مسنودًا من المقاومةِ الشعبية تطهيرَ جيوبٍ لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في منطقةِ تُورصَة بمديريةِ الأزارِق غربَ الضالع”.

وأشار المصدر وفقًا لموقع / سبتمبر/ التابع للجيش اليمني، إلى أن قوات من الجيش اليمني تقدمت كيلوين باتجاهِ مديرية ماوية وسطَ انهيارٍ كبير في صفوفِ الانقلابيين الحوثيين.

وأسرت قوات الجيش خلال المواجهات قياديًا في الميلشيا يدعى ماجد الشًّولِن ومقتلِ قائدِ نقطةِ تفتيشٍ حوثية يدعى جمال السَّيد.

وفي منطقةِ العَود الفاخر غربَ مديرية قعطبة بذات المحافظة استهدفت مدفعيةُ الجيش عربة عسكريةً وشاحنةَ وقودٍ تابعة للحوثيين، وأسفر القصف عن تدميرهما واحتراقهما.