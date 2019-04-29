لقي ما لا يقل 11 شخصا مصرعه، اليوم الاثنين، بينهم ثلاثة قاصرين، وأصيب 26 آخرون بجروح، نتيجة انقلاب حافلة ركاب في ولاية زاكاتيكاس بشمال وسط المكسيك.
وقالت السلطات المحلية، اليوم، إن الحادث وقع قبيل الفجر، على الطريق الفيدرالي السريع رقم 49 عند بلدة ريو غراندي.
وذكرت السلطات، أن الحافلة كانت متجهة، من مكسيكو سيتي إلى توريون، في ولاية كواهويلا الواقعة على الحدود الشمالية حين انقلبت.
وأشارت السلطات، إلى أن الحافلة كانت تقل، مجموعة من التجار الذين يقومون بشراء بضائع لتخزينها في العاصمة. وقالت إن من بين حوالي 40 راكبا، كان هناك خمسة من أمريكا الوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع واصابة 37 شخصا بحادث مرور في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.