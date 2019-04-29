إيران ترد على "مزاعم" ضلوعها قتل 600 جندي امريكي في العراق

الخليج 365/ بغدادرد وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف، الاثنين، على اتهامات توجه الى بلاده بالضلوع في قتل 600 جندي امريكي في العراق، واصفا اياه بأنه "اتهام خطير للغاية".

وجاء رد ظريف خلال حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم، على سؤال بخصوص "مزاعم ضلوع طهران في مقتل 600 عسكري أمريكي عبر دعم الفصائل العراقية"، قائلا إن "هذا اتهام جديد تثيره أمريكا وبالطبع هو اتهام خطير للغاية لأنني أعتقد أن "فريق ب" يريد أن يخدع ترامب ويجر الولايات المتحدة إلى صراع لا يريده".



واشار الى أن "فريق ب" يضم كلا من جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي