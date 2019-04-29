الكويت قلقة من تهديد ايران باغلاق مضيق هرمز

الخليج 365/ بغدادأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن بلاده تنظر بقلق للتوتر الموجود في المنطقة، على خلفية تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة.

وقال الجارالله، للصحفيين: "ننظر بقلق لهذه التهديدات ونتطلع دائما إلى ننأى بمنطقتنا عن هذا التوتر وأن يسود العقل والحكمة والسلام في هذه المنطقة الحيوية من العالم".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الكويتي، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ25 للشراكة بين الكويت ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة.



وهددت إيران على لسان قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، الأسبوع الماضي، بأنها ستغلق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه.

وقال تنكسيري، عقب ساعات من إعلان البيت الأبيض وقف نظام الإعفاءات من العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني: "إن مضيق هرمز هو ممر بحري وفقا للقوانين الدولية، ولن يستفيد منه أحد في حال منعنا من استخدامه".

