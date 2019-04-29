ظريف: "الفريق ب" يسعى الى جر امريكا لحرب مع ايران

الخليج 365/ بغدادكشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، عن حقيقة سياسات ما أسماه "فريق ب"، مشيرا الى أن هذا الفريق يسعة الى "خداع" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجره إلى حرب مع إيران.

وقال ظريف اليوم، في حوار مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "فريق ب" يضم كلا من جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.



وأكد على أن "هؤلاء الأفراد يسعون لجر أمريكا إلى صراع مع إيران"، موضحا أن "الإدارة الأمريكة ومن خلال إجراءاتها بعثت رسالة إلى العالم مفادها أنها ليست جديرة بالثقة".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الفريق يسعى لتغيير النظام السياسي في إيران، قال ظريف على الأقل "كل هؤلاء برهنوا أنهم يتطلعون إلى جر الولايات المتحدة للحرب، ولا أعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد ذلك".

وتابع: "أعتقد أن ترامب شارك بالانتخابات بشعار عدم إدخال الولايات المتحدة في حرب أخرى، وأرى أن ترامب يريد من وراء ممارسة الضغوط وتكثيف الضغط على إيران إركاعها، ودفعها إلى الاستسلام، لكن سياسته هذه محكومة بالفشل، وأعتقد أن هؤلاء الأربعة يدركون ذلك".

وازدادت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحبت إدارة ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي مع طهران، وبدأت إعادة فرض العقوبات عليها.

