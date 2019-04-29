بسبب فقدان الثقة.. إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن جوانتانامو

قالت القيادة الجنوبية الأمريكية، الأحد، إن الأميرال الأمريكي المسؤول عن سجن خليج جوانتانامو في كوبا قد أُقيل "بسبب فقدان الثقة بقدرته على القيادة".

وذكر بيان مقتضب للقيادة الجنوبية الأمريكية، أن الأميرال جون رينج أُقيل من منصبه السبت دون تقديم تفاصيل عن السبب.

Advertisements

وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على جوانتانامو في تصريح لوكالة "رويترز": إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل/ نيسان لكنه رفض تقديم تفاصيل.

وكان رينج يقود جوانتانامو منذ أبريل/نيسان 2018.. وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما بأعمال القائد.

وذكر بيان القيادة الجنوبية أن "هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في جوانتانامو".