انت الان تتابع والد مؤسس ويكيليكس عن اعتقال ابنه: صندوق النقد السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس

يعتقد جون شيبتون والد جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، أن الإكوادور سلمت ابنه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وقال خلال مقابلة مع قناة "60 Minutes Australia": لا تملك الإكوادور عملتها الخاصة، وهي تستخدم الدولار الأمريكي، وحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي، ولا يمكن الحصول على القرض إذا لم توافق الولايات المتحدة عليه". وأجاب على سؤال المذيعة حول ما إذا كانت الإكوادور قد سلمت أسانج مقابل الحصول على قرض قائلا: " نعم، يبدو الأمر كذلك"، مضيفا أنه يخشى كثيرا أن يتم تسليم ابنه للولايات المتحدة ولن يتم إطلاق سراحه أبدًا.

يذكر أن إجراءات التحقيق بدأت ضد جوليان أسانج، صيف عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن تعرضهما للتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، وتم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 أكتوبر 2010، بطلب من الهيئات الحكومية السويدية، التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.رئيس الإكوادور