السودان: رفض تظاهرة للإسلاميين

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

رفضت السلطات السودانية في ولاية الخرطوم التصديق لموكب مليوني دعا إليه تيار نصرة الشريعة “تيار يجمع مجموعة من الإسلاميين”، كان مقرراً لها اليوم الإثنين.

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وعقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان حميدتي، لقاء مساء اليوم الأحد، بقادة تيار نصرة الشريعة لحثهم على التخلي عن هذه الخطوة.

وأشار منشور صادر عن إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إلى أن لجنة أمن ولاية الخرطوم بعد اطلاعها على طلب تيار نصرة الشريعة الإسلامية للتصديق على موكب مليوني اليوم قررت رفض الطلب لدواع أمنية وتأمينية، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وكان تيار نصرة الشريعة الإسلامية دعا لموكب مليوني، اليوم الإثنين، لما وصفعه بـ”الدفاع عن الشريعة الإسلامية من تغول العلمانيين، ومحاولتهم الوصول لسدة الحكم”، في إشارة لقوى الحرية والتغيير التي تضم بداخلها تيارات يسارية.