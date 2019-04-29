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15 قتيلاً في فيضانات إندونيسيا

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الان تتابع 15 قتيلاً في فيضانات إندونيسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاكرتا- الخليج 365:

ارتفع عدد القتلى بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقاطعة بنجكولو في إندونيسيا إلى 15 قتيلا، وفقًا لما ذكرته هيئة مواجهة الكوارث في المقاطعة اليوم الاثنين.

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وقال رئيس الهيئة رشدي بكر إن عشرة من القتلى كانوا في وسط مقاطعة بنجكولو وثلاثة من مدينة بنجكولو واثنين من مقاطعة كيباهيانج.

وأوردت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية أنه لا يزال هناك ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين.

وأجبرت الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت عدة أجزاء من المقاطعة في أعقاب هطول أمطار غزيرة يوم الجمعة الماضي السلطات على إجلاء حوالي 12 ألف شخص إلى مناطق مرتفعة.

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