الان تتابع إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن جوانتانامو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قالت القيادة الجنوبية الأمريكية في بيان إن الأميرال الأمريكي المسؤول عن سجن خليج جوانتانامو في كوبا قد أُقيل “بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة”.
وذكر البيان المقتضب أن الأميرال جون رينج أُقيل من منصبه يوم السبت دون تقديم تفاصيل عن السبب.
وقال خوسيه رويز المتحدث باسم القيادة الجنوبية التي تشرف على جوانتانامو لرويترز إن القرار جاء نتيجة تحقيق استمر شهرا واكتمل في أبريل نيسان لكنه رفض تقديم تفاصيل.
وكان رينج يقود جوانتانامو منذ أبريل نيسان 2018. وقال البيان إن الجنرال جون هاسي، النائب السابق لقائد المركز، سيكون قائما
بأعمال القائد.
وذكر بيان القيادة الجنوبية “هذا التغيير في القيادة لن يقطع الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية المقدمة إلى المحتجزين في جوانتانامو”.
كانت هذه تفاصيل خبر إقالة القائد الأمريكي المشرف على سجن جوانتانامو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.