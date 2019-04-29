جون بولتون: الولايات المتحدة تهدف إلى وقف البرنامج النووي الإيراني

أعلن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، الأحد، أن الولايات المتحدة تهدف إلى وقف البرنامج النووي الإيراني وتصدير الصواريخ، وفقا للعين الإخبارية.

وأشار بولتون، في تصريحات صحفية مساء الأحد، إلى أن النظام الإيراني مستمر في تمويل الإرهاب وتصدير الصواريخ الباليستية وتطوير البرنامج النووي.

وكان مسؤول أمريكي قال، الخميس الماضي، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من 10 مليارات دولار من إيرادات النفط.

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وأضاف برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية، أن بلاده تعمل "مع الشركاء لضمان توافر إمدادات نفطية كافية في الأسواق العالمية".

وفي مارس الماضي، قالت يليم بوليت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ستتصدى بقوة "لنشر إيران صواريخ باليستية في منطقة الشرق الأوسط ونقلها أسلحة بصورة غير قانونية".

وأكدت في مؤتمر للحد من التسلح أمام مؤتمر لنزع السلاح يعقد برعاية الأمم المتحدة، أن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، ويزيد من مخاطر حدوث "سباق تسلح إقليمي".