شكرا لقرائتكم فيديو.. ذراع المتطرفين في ليبيا يظهر مع قوى "الوفاق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر زعيم ميليشيا "لواء الصمود" صلاح بادي وذراع المتطرفين في ليبيا، الذي يقاتل في صفوف حكومة الوفاق ضدّ قوات الجيش الليبي، مجدّدا، داخل ساحة المعركة في العاصمة طرابلس، وهو يحرّض على المزيد من القتال و"الثبات"، للوصول إلى السلطة.

وفي تسجيل مصور، توجه بادي المدرج على قوائم العقوبات الأميركية والأممية بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، بخطبة نارية إلى مقاتليه، وحثهم على بذل المزيد من الجهود في ساحات القتال من أجل انتزاع الحكم والصعود للسلطة قائلاً "أنتم من يقاتل اليوم وتدافعون عن البلاد ويجب أن تكونوا قادتها يوماً لأن البلد تحتاج للمخلصين من أمثالكم، أمّا من يجلسون في الخارج ويدعون تمثيلكم هم مجرد أوباش أوصلونا لهذه المرحلة".

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كما شنّ بادي المدرج على قائمة الإرهاب التي أعلنها برلمان شرق ليبيا قبل نحو سنتين كذلك، هجوما لاذعا على المجتمع الدولي الذي وصفه بـ"الحقير" واتهمه بتنفيذ مؤامرة ضد ليبيا من أجل تحقيق مصالحه.

إلى ذلك، ربط ما يجري في ليبيا بمؤامرة صهيونية، ترتبط بما أسماه "صفقة القرن".

ومنذ بدء العملية العسكرية التي يقودها الجيش الليبي لانتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس من المليشيات المسلّحة وتحريرها من الجماعات الإرهابية، يقاتل بادي وجماعته المسلحة في صفوف قوات حكومة الوفاق.

يذكر أن صلاح بادي قائد ميليشيا "لواء الصمود"، هو أحد مؤسسي ميليشيات "فجر ليبيا" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، التي أحرقت مطار طرابلس الدولي عام 2014، وتسبّبت في توقفه عن العمل، وقد شارك في أغلب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في السنوات الأخيرة، آخرها التي وقعت صائفة 2018، وأسفرت عن مقتل 120 شخصا أغلبهم من المدنيين.