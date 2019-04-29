أكّد رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإیرانیة اللواء محمد باقري، أنّ "القوات المسلحة الإیرانیة تحافظ على أمن مضیق هرمز، ونحن لا نسعي إلى إغلاقه، لكن إذا أراد أحد ما زعزعة الأمن فيه، فسنتعامل معه بشدّة"، مشدّدًا على أنّه "إذا لم یمرّ نفطنا عبر مضیق هرمز فلن یمرّ نفط الدول الأُخری أيضًا عبر المضیق".
وأوضح في تصريح صحافي، على هامش المؤتمر الوطني الثالث والعشرین لقادة ورؤساء ومسؤولي قوى الأمن الداخلي، "أنّنا نرید أن یبقى هذا المضیق الاستراتیجي مفتوحًا"، لافتًا إلى أنّ "ناقلات النفط والسلع من مختلف البلدان مثل إیران تمرّ عبر المضیق یومیًّا، وأمن هذا المضیق هو مسؤولیة القوات المسلحة الإیرانیة".
وفی ما یتعلّق بوضع حرس الحدود الإیرانیین المختطفین، بيّن باقري أنّ "زملاءنا یتابعون هذه القضیة، وقد وعد رئیس الوزراء الباكستاني بمتابعة هذا الموضوع خلال زیارته إیران، وآمل أن تتحقّق النتائج فی المستقبل القریب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإيراني: إذا لم یمر نفطنا عبر مضیق هرمز فلن یمر نفط الدول الأخری لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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