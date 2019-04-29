الشرق الأوسط: ماكرون نصح ترامب بمراعاة الخصوصية اللبنانية بملف العقوبات على إيران

كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن معلومات دبلوماسية واردة إلى ​بيروت​، مفادها بأنّ "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ نصح نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ بمراعاة "الخصوصية اللبنانية" في ملف العقوبات على ​إيران​، محذّرًا من نتائج عكسيّة تدفع بقوى سياسيّة لبنانيّة مناوئة لـ"حزب الله"، إلى دعمه والوقوف إلى جانبه". وبيّنت المعلومات أنّ "ماكرون شدّد على "فرادة ​المجتمع اللبناني​ وتنوّعه وضرورة مقاربة مشاكله بحكمة ودراية".

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