الشرق الأوسط: ماكرون أدرج زيارة رسمية للبنان لم يحدد تاريخها بعد على جدول مواعيده

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "​لبنان​ تبلّغ رسميًّا أنّ الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أدرج زيارة رسمية للبنان على جدول مواعيده، تلبية لدعوة من الرئيس ​ميشال عون​"، لافتةً إلى أنّه "فيما لم يحدّد تاريخ الزيارة بعد، من المتوقَّع أن يقوم وزير الخارجية الفرنسية ​جان إيف لودريان​ بزيارة إلى ​بيروت​ الشهر المقبل".

وأوضحت أنّه "يُنتظر أن يتابع لودريان خلال الزيارة الطلبات الّتي رفعت إلى بيروت لتنفيذها كشروط لتنفيذ مقرّرات "ؤتمر سيدر" المُخصّص لدعم لبنان، وهي إيجاد خطة متكاملة للكهرباء لتأمينها ومنع الهدر وإنجاز ​الموازنة​ الّتي ستكون تقشفية للمرّة الأولى بتخفيض المصاريف وزيادة الواردات، وأيضًا عملية ​مكافحة الفساد​ الّتي شملت حتى الآن القضاء وقوى الأمن الداخلي".