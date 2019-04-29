لفت رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى العميد المتقاعد مارون خريش، في موضوع دعوة الهيئة للمتقاعدين إلى المشاركة بوقفة احتجاجية يوم غد الثلثاء، إلى أنّ "تحرّكنا سيكون في كلّ المناطق اللبنانية، بحيث سنتجمّع في نطاق محدّدة اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، وسننطلق بعدها إلى مؤسسة حكومية موجودة في بيروت".
وركّز في حديث إذاعي على أنّ "هذا أوّل الغيث، وبعدها ستصبح تحركاتنا على كامل الأراضي اللبنانية"، مطمئنًا المواطنين "أنّنا لن نقفل الطرق صباحًا، ولكن عند وصولنا إلى المؤسسات الحكومية سوف تُقفل الطرقات أمام هذه المؤسسات بسبب عددنا الكبير".
وعن موقف كلّ من العمدين السابقين مروان شربل وشامل روكز واللواء أشرف ريفي، أوضح خريش أنّهم "متضامنون معنا بالكاملل، لكنّهم ينتمون إلى كتل سياسية، لديها موقف عام، وهم يحاولون دائمًا أن يكونوا مع متقاعدي الجيش اللبناني"، مشدّدًا على أنّ "أصل التدبير "رقم 3"، هو الحالة الأمنية السيئة الّتي خلقها السياسيّون على مرّ الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر خريش: تحركنا غدا سيكون باتجاه مؤسسات حكومية في بيروت ولن نقفل الطرق صباحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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