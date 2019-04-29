رئيس الصين دعا إلى بذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية، مؤكدا في الوقت نفسه أن التنمية المشتركة لمبادرة الحزام والطريق هي لبناء طريق تنمية منفتحة وخضراء.
وفي كلمة أثناء افتتاح معرض بكين الدولي للبستنة 2019، رأى انه "عن طريق الجهود المشتركة يمكن التعامل بفاعلية مع القضايا البيئية العالمية، مثل التغير المناخي والتلوث البحري والحماية البيولوجية، وتحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة".
وأضاف بينغ أن "هذا توافق مهم توصل إليه المشاركون في منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون الدولي الذي اختتم أعماله أمس السبت"، مشيرا إلى أن الصين على استعداد للعمل مع الدول الأخرى لبناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.
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