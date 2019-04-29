دعت رئيسة مجلس النواب في ​البحرين​ فوزية بنت عبد الله زينل، إلى "محاسبة الأصوات ​العراق​ية المسيئة لعلاقات البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة، وضرورة قيام السلطات العراقية بعدم السماح لقيام البعض بتعكير صفو العلاقات المشتركة، وإثارة الفتنة، وتهديد الأمن والسلم".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة مجلس النواب البحريني: لمحاسبة الأصوات العراقية المسيئة للعلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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