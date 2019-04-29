السلطات المكسيكية تعلن عن مقتل 11 شخصا في حادث مرور في المكسيك

أعلنت السلطات ​المكسيك​ية عن "مقتل 11 شخصا، بينهم ثلاثة قاصرين، وأصيب 26 آخرون بجروح، نتيجة انقلاب ​حافلة​ ركاب في ولاية زاكاتيكاس بشمال وسط المكسيك"، لافتة الى أن "الحادث وقع قبيل الفجر، على الطريق الفيدرالي السريع رقم 49 عند بلدة ريو غراندي".

ولفتت الى أن "الحافلة كانت متجهة، من ​مكسيكو​ سيتي إلى توريون، في ولاية كواهويلا الواقعة على الحدود الشمالية قبل انقلابها".

وأشارت السلطات إلى أن "الحافلة كانت تقل، مجموعة من التجار الذين يقومون بشراء بضائع لتخزينها في العاصمة"، مضيفة: "من بين حوالي 40 راكبا، كان هناك خمسة من ​أميركا​ الوسطى، ولم تشر السلطات إلى الأسباب المحتملة للحادث".