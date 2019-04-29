وزير الإتصالات السوري نفى صحة الأخبار عن "الفيسبوك الخاص بالسوريين"

نفى وزير الإتصالات في ​سوريا​، إياد الخطيب، ما يتمّ تداوله عن تحضير الوزارة لإطلاق تطبيق "​فيسبوك​" خاص بالسوريين، موضحًا أنّ "الوزارة لا تنشئ أي تطبيق، إنّما تدعم عمل التطبيقات على الشبكة".

ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الوزارة هي راع للتطبيقات عبر الشبكة، وأنّ ثمة تحضيرات راهنة لدعم بعض التطبيقات الّتي تشابه في عملها تطبيق "فيسبوك"، وهو منصة التواصل الاجتماعي، لكنه ليس التطبيق الوحيد".