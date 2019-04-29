رأت المسؤولة السابقة بوزارة العدل الأميركية سالي ييتس إنه إذا لم يكن دونالد ترامب رئيسا لتعين اتهامه بعرقلة العدالة في التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي.
وفي حديث لـ"NBC"، أشارت إلى ان "الرئيس الجمهوري تحصن بفضل القواعد المرعية بوزارة العدل والتي تنص على عدم توجيه اتهام لرئيس أثناء وجوده في البيت الأبيض". وأضافت "لقد قمت شخصيا بمحاكمة أشخاص بعرقلة العدالة بناء على أدلة أقل بكثير جدا من ذلك".
واعتبرت ان "التقرير يرسم "صورة مدمرة" لحملة رحبت بمسألة التدخل الروسي والكذب بشأنها ثم بعد ذلك محاولة التستر عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة أميركية سابقة: ترامب أفلت من الاتهام في تحقيق مولر لأنه الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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