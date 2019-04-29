إنتحار أحد الفلسطينيَين المتهمَين بالتجسس لصالح الإمارات في سجنه بتركيا

أعلن السفير الفلسطيني لدى ​أنقرة​، ​فائد مصطفى​، أنّ "​تركيا​ أبلغتهم أنّ الموقوف زكي يوسف المتّهم بالتجسّس لصالح ​الإمارات​، وُجد منتحرًا في مكان توقيفه في أحد ​السجون التركية​"، لافتًا إلى أنّ "السفارة تتابع الحادثة وتنتظر تقرير الطب الشرعي"، نافيًا الأنباء المتداولة عن انتحار الموقوف الثاني.

وكانت قد كشفت السلطات التركية أنّها اعتقلت يوم 15 نيسان الحالي في إسطنبول، مواطنَين فلسطينيَين هما سامر سميح شعبان، وزكي يوسف حسن، للاشتباه بتجسّسهما لحساب استخبارات بلدهما، وهي تحقّق في احتمال علاقتهما بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.