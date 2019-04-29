ترامب: ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين سببه قوة الاقتصاد الأميركي

رأى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إن زيادة عدد ​المهاجرين​ غير الشرعيين المعتقلين عند الحدود الأميركية مع ​المكسيك​ على مدى الأشهر الستة الماضية، يرجع إلى قوة ​الاقتصاد​ الأميركي في عهده.

وفي حوار مع شبكة "​فوكس نيوز​"، قال: "إن الناس يأتون لأن اقتصادنا جيد للغاية.. إنهم يريدون الظفر بجزء من نجاحنا، وفي سبيل ذلك يجازفون بركوب تلك المخاطر الهائلة"، وتابع "قوانيننا سيئة للغاية.. إنه الجمع بين تنمية اقتصاد عظيم واتباع قوانين هجرة هي الأضعف على مستوى ​العالم​".

وأشار ترامب إلى ما أعلنت عنه ​الحكومة​ عن نموّ في معدّل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2019، قائلًا إن بلاده في حاجة إلى عمالة، وداعيًا إلى تعديل برامج المهاجرين لجلب عُمّال مهَرَة تبعًا لحاجة البلاد.