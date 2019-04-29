إعفاء قائد القاعدة الأمريكية في جوانتانامو من منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

أعلنت قيادة المنطقة الجنوبية الأمريكية في فلوريدا، أمس الأحد، إعفاء القائد المسؤول عن مركز الاعتقال العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا من منصبه.

وجاء في بيان القيادة الأمريكية أنه تم إعفاء الأدميرال بحري جون رينج من مهامه كقائد لقوات المهام المشتركة- بجوانتانامو: "بسبب فقدان الثقة في قدرته على القيادة"، وتم تعيين نائبه، البريجدير جنرال بالجيش جون هوسي، قائدا بالإنابة.

وتابع البيان: "هذا التغيير في القيادة لن يعيق تقديم الرعاية والحماية الآمنة والإنسانية والقانونية للمحتجزين في معتقل جوانتانامو.

وكان رينج قد تولى قيادة قوات المهام المشتركة في جوانتانامو، المسؤولة عن تشغيل المعتقل، في أبريل 2018.