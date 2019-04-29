"بونبوني وورود".. قطار المفاجآت يتجه إلى الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:
انطلق "قطار المفاجآت" في تمام السادسة إلا الربع صباح اليوم الاثنين، من رصيف 8 بمحطة مصر، متوجهًا إلى مدينة الإسكندرية، في إطار احتفال هيئة السكة الحديد بشم النسيم.
وأعلنت الهيئة انطلاق قطار المفاجآت من محطة رمسيس، احتفالًا بيوم شم النسيم بسعر تذكرة 15 جنيهًا للفرد الواحد و10 جنيهات للطفل ذهابًا وعودة.
ووزع أحمد نصر، مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، الورود والحلوى "البونبوني" على جمهور الركاب المسافرين على متن القطار.
وعبر الركاب عن سعادتهم خلال استقبال الورود، كما رقص الشباب على نغمات الدي جي والدف داخل القطار.
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