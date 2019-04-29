انكسار الموجة الحارة "مؤقتا".. الأرصاد: استمتعوا بـ"شم النسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الاثنين، انكسارًا مؤقتًا للموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا لتنخفض درجات الحرارة على القاهرة بمعدل درجتين لتسجل 32 درجة مئوية.

وأوضح شاهين لـ"الخليج 365"، أن الأحوال الجوية اليوم مستقرة، وإن كانت أعلى من المعدل الطبيعي، وهناك فرص لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر لكنها غير مؤثرة ولن تعيق حركة القيادة على الطرق الزراعية والصحراوية المؤدية إلى السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

ونوه إلى أن الرياح هادئة وكافة الأجواء تسمح للمواطنين بالسفر والاستمتاع بـ"شم النسيم" وزيارة كافة المناطق والحدائق والمنتزهات والشواطئ على البحرين "الأحمر" و"المتوسط"، ومحافظات الوجه البحري والصعيد، متابعًا: "لا خوف من الموجة الحارة أو الأحوال الجوية إطلاقًا".

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وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة تشهد بدء من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وعلى المواطنين تجنب التعرض بشكل مباشر لآشعة الشمس خلال هذه الأيام.

ويتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، اليوم الاثنين، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، وأن تكون أغلب الرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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