شاشة منحنية لعشاق الألعاب من "آيسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه- (د ب أ):

أعلنت شركة آيسر إطلاق شاشتها المنحنية Nitro EI491CRP الجديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب على الحواسيب المكتبية.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة الجديدة يصل عرضها إلى 1.20 متر وتأتي بقياس 49 بوصة وبقطر مرئي يبلغ 124 سم ونسبة باعية 32:9 ويبلغ وزنها 11 كجم.

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وأكدت شركة آيسر أن الشاشة Nitro EI491CRP الجديدة معتمدة وفقًا لمعيار Vesa DisplayHDR 400 وتدعم تقنية Radeon FreeSync 2 من شركة AMD وتمتاز بمعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز عن طريق منفذ DisplayPort، وتروج الشركة التايوانية لشاشتها الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان بنسبة 90% مع زمن استجابة 4 مللي ثانية، كما تبلغ درجة السطوع القصوى 400 قنديلة/م2.

وقامت الشركة التايوانية بدمج إضاءة خلفية على جانب الشاشة وأعلى حامل الشاشة، ويمكن تشغيل هذه الإضاءة بسبعة ألوان مختلفة بما يتناسب مع محتويات الشاشة في الزمن الحقيقي، وتضم شاشة آيسر أيضا سماعات مدمجة بقدرة 3 وات مع اثنين من منافذ HDMI ومنفذ DisplayPort.

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