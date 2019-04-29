جوجل Fit يدعم أبل iOS

محمد اسماعيل - القاهرة - ماونتن فيو - (د ب أ):
أعلنت شركة جوجل عن إطلاق إصدار من تطبيق اللياقة البدنية Fit يدعم نظام التشغيل أبل iOS؛ حيث يتوافق التطبيق الجديد مع الهاتف الذكي iPhone والحاسوب اللوحي iPad ومشغل الموسيقى iPod touch بداية من الإصدار iOS 12.0 أو أحدث.
وأضافت الشركة الأمريكية أنه يمكن أيضًا دمج بيانات تطبيق أبل Health، مع إمكانية دمج بيانات تطبيقات صحة أخرى عبر تطبيق أبل Health مثل تطبيقات Lifesum وRunkeeper وStrava و Myfitnesspal وHeadspace.
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