صندوق أبوظبي للتنمية يمول 82 مشروعًا تنمويًا في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- ( دب ا):

مول صندوق أبوظبي للتنمية بدولة الإمارات، 82 مشروعًا تنمويًا في المملكة المغربية، بقيمة إجمالية 9 مليارات درهم، إذ ساهمت تلك التمويلات في دعم وتنمية قطاعات رئيسية من أهمها الموانئ والطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان.

ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع المملكة المغربية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1976 واتسمت بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" فإن أهم المشاريع الاستراتيجية التي عمل الصندوق على تمويلها بالشراكة مع الحكومة المغربية مشروع ميناء طنجة المتوسطي والمدار الطرقي المتوسطي والقطار فائق السرعة وكذلك بناء محطة السكك الحديدية في الدار البيضاء بالإضافة إلى تشييد آلاف الوحدات السكنية في عدة مدن مغربية.

بالإضافة إلى ذلك يقوم الصندوق بالاستثمار في شركات منتقاة في المغرب من أهمها شركة اتصالات المغرب ودلما للاستثمارات السياحية وشركة نخيل المغرب، واسمنت المغرب، وشركة رباب التي تعمل في قطاعات حيوية، وتتمتع بآفاق نمو جيدة، حيث ساهمت تلك الشركات في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، إضافة إلى توظيف عدد كبير من مواطني المغرب.​