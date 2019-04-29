سفينتان حربيتان أميركيتان تعبران مضيق تايوان

قال الجيش الأميركي إنه أرسل سفينتين حربيتين عبر مضيق تايوان، أمس الأحد، في وقت تُزيد فيه وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" الحركة في الممر المائي الاستراتيجي رغم معارضة الصين.

يأتي ذلك فيما كثّفت بكين في السنوات الأخيرة، توغلات مقاتلاتها وعززت وجود سفنها الحربية قرب تايوان، منذ انتخاب الرئيسة تساي إنج وين، المشككة ببكين في 2016.

أجرت قاذفات وسفن حربية صينية تدريبات حول تايوان، في 15أبريل الجاري، وصفها مسؤول أميركي كبير بأنها "إكراه" وتهديد لاستقرار المنطقة.

ولا توجد علاقات رسمية بين الولايات المتحدة وتايوان لكن واشنطن ملزمة قانوناً بتقديم المساعدة للجزيرة للدفاع عن نفسها وهي مصدرها الرئيسي للأسلحة.

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