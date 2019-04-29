السودان.. تجميد نشاطات نقابات واتحادات مهنية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 أبريل 2019 06:21 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

أصدر المجلس العسكري الانتقالي قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، وذلك في اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

ونص القرار على تكليف عدد من اللجان، لحصر وضبط العهد والأصول والمعاملات المالية، مع منح هذه اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف، وتتعلق بالنواحي الإجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوبي النقابات والاتحادات المختلفة.

ووجّه القرار، الجهات المخولة قانونا للشروع في تكوين لجان، مهمتها تسيير هذه التنظيمات لحين إنعقاد الجمعيات العمومية لها.

من جهة اخرى، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إرجاء الاجتماع مع المجلس الانتقالي إلى الاثنين.

وكانت مراسلة “العربية” في الخرطوم أفادت في وقت سابق أن الاجتماع، الذي كان من المفترض أن يعقد الأحد، بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في القصر الجمهوري، سيبحث توزيع الحصص في المجلس السياسي المفترض تشكيله من أجل تسيير المرحلة الانتقالية في البلاد.

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وأوضحت أنه إلى جانب الحصص وتوزيعها، قد يتطرق الاجتماع إلى الفترة الانتقالية التي أكد مراراً المجلس العسكري أن مدتها سنتان، في حين تطالب قوى الحرية والتغيير أن تمتد لـ 4 سنوات.

كما أشارت إلى أن الخلاف على الحصص أو توزيع النسب بين القوى السياسية والمجلس العسكري يكمن في مطالبة الأخير بأن يكون عدد الأعضاء المدنيين 3 فقط مقابل 7 للعسكر، في حين اقترحت قوى الحرية والتغيير بأن يتشكل المجلس السياسي من 8 مدنيين و7 عسكريين.

إلى ذلك، أفادت بأن المعتصمين لا يزالون يتوافدون إلى مقر القيادة العامة في الخرطوم دون طلب من قوى الحرية والتغيير، مضيفة أن تسيير المواكب داخل وخارج الخرطوم لا يزال مستمراً، وأن الأعداد لم تقل عن الأيام السابقة.

المصدر: – العربية.نت