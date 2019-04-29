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نقابة الصحافيين تطالب بتحرك دولي لإيقاف جرائم الحوثي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 أبريل 2019 06:21 صباحاً - مشاركة

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طالبت نقابة الصحافيين اليمنيين بتحرك دولي لإيقاف جرائم ميليشيات الحوثي بحق الإعلاميين المختطفين.

وقالت النقابة إنها تلقت بلاغا من أسر الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن السياسي بصنعاء منذ قرابة أربعة أعوام يفيد فيه بتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية ما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية.

كما أدانت النقابة ما وصفته بالإجرام الذي يتعرض له الصحافيون في المعتقل الحوثي منذ سنوات، وحرمانهم من قبل من حق الزيارة والتطبيب، مع إخضاعهم لظروف اعتقال قمعية.

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ودعت إلى الإفراج عن الصحافيين ومحاسبة المتورطين.

 

المصدر: – العربية نت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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