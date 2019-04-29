حالة الطقس: حار وجاف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، حاراُ نسبياً إلى حار وجافاً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو معتدلاً في الليل في المناطق الجبلية، وحارا نسبياً إلى حار في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وغدا، الثلاثاء، يكون الجو حاراُ نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو حاراُ نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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