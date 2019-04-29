انت الان تتابع كيف يصوم اللاجئون في المخيمات خلال رمضان؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعدت العديد من المنظمات الأممية لإرسال مساعداتها إلى مخيمات اللاجئين في العديد من البلدان، معتمدين على مبادئ التعايش الإسلامي والتكافل الدولي

يستعد العالم لاستقبال شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي قد يعيد معاناة اللاجئين في شتى أنحاء العالم إلى الصورة مجددا، لا سيما أن الشهر الفضيل تكون له ترتيبات خاصة، قد لا يحظون بها في ظل ظروفهم المعيشية بعيدًا عن أوطانهم. اللاجئون على مستوى العالم، والمسلمون على وجه الخصوص، يعانون بشكل رئيسي من ظروف غير عادية خلال شهر رمضان، خاصة أنهم يفتقدون الشعور الروحاني، الذي يعيشه كل المسلمين في جميع أنحاء العالم بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وعلى الرغم من الظروف المعيشية القاسية والطقس السيئ في بعض الأحيان، فإن غالبية اللاجئين، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال الصغار، يتعهدون بصيام رمضان، وهو الأمر الذي لم يكن وليد العام الجاري، ولكن التمسك بشعائر رمضان كان سمة مميزة للاجئين المسلمين بشكل عام، والسوريين على وجه الخصوص خلال السنوات الماضية. اللاجئون

وعلى الرغم من الظروف المعيشية القاسية والطقس السيئ في بعض الأحيان، فإن غالبية اللاجئين، بمن فيهم النساء الحوامل والأطفال الصغار، يتعهدون بصيام رمضان، وهو الأمر الذي لم يكن وليد العام الجاري، ولكن التمسك بشعائر رمضان كان سمة مميزة للاجئين المسلمين بشكل عام، والسوريين على وجه الخصوص خلال السنوات الماضية. اللاجئون بين نار الحروب وفردوس أوروبا.. الأسباب والمصاعب وقالت مجلة "أوبن ديموكراسي" الدولية: "بالنسبة للاجئين المسلمين، فإن ممارسة عقيدتهم في المخيمات يمكن أن تكون صعبة، ويعترف الرجال بأنهم لا يصلون كل يوم في المسجد المؤقت القريب من مخيمات اللاجئين، لأنهم لا يستطيعون الاغتسال أو الوضوء بشكل صحيح". وحرصت المجلة على مدى السنوات القليلة الماضية، على نقل معاناة اللاجئين في شهر رمضان، مؤكدة الظروف الصعبة التي يعيشونها في تلك المخيمات، مهما كان حجم الرعاية المالية والصحية والإنسانية المرصودة لها من قبل المؤسسات الدولية. الصيام خلال شهر رمضان هو الطقس الوحيد الذي يمكن أن تتحكم فيه المنظمات غير الحكومية الموجودة في المخيمات، إذ أشارت إلى أن هذا الشهر يمكن أن يكون فرصة لتعويض اللاجئين عن الظروف غير الطبيعية التي يمرون بها. Advertisements وتأمل الأمم المتحدة في أن تنجح مبادراتها التي تظهر بين الحين والآخر في توفير الاحتياجات الرئيسية للاجئين في شهر رمضان من خلال حملات توجيه الزكاة. وبطبيعة الحال، سيبدأ عدد من المنظمات في العمل من أجل الاستعداد القوي لهذا الشهر، إذ نظمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تايلاند، بالشراكة مع مكتب شيخ الإسلام ومجلس التواصل الإنساني، مقابلة جماعية خاصة لمبادرة الزكاة، تسعى الأمم المتحدة لتوجيهها لدعم اللاجئين الذين لا يستطيعون الاحتفال برمضان في منازلهم وبلدانهم خلال الشهر الكريم، ومن ثم زيادة وعي المجتمعات الإسلامية بضرورة المشاركة في ذلك من خلال الزكاة. المفتي: شهر رمضان موسم الطاعة.. ويجب تغيير الأفعال السيئة وقال أروني أتشاكلويسوت، مسؤول شركات القطاع الخاص المساعدة في هذه المبادرة: "جميع التعاليم الدينية تقود الناس إلى نفس الممارسة التي تحثهم على أن يكونوا لطفاء ورحيمين بالبشر الآخرين". وأوضح أتشاكلويسوت أنه منذ إطلاق المبادرة في العام الماضي، تلقى دعمًا هائلا من مختلف القطاعات للمساعدة في توفير مأوى للطوارئ من أجل عائلات الروهينجا المقيمين في المناطق ذات الخطورة العالية مثل الفيضانات في بنجلاديش. وبخلاف الدعم المالي، تتوسع الأمم المتحدة في إجراءاتها الخاصة بتوفير حماية طبية كبيرة للاجئين في شهر رمضان، وذلك للتعامل مع حالات الإغماء والمشكلات التي قد تواجه الصائمين الذين يواجهون ظروفا قاسية في مخيمات اللاجئين. مفوضية اللاجئين: 44 مليون لاجئ ومشرد ونازح بالشرق الأوسط وعلى الرغم من المساعي الدولية الموسعة، تبقى الإحصاءات والدراية الكاملة بأماكن تمركز اللاجئين أمرًا يعوق تلك الجهود، خاصة أن الأرقام المتعلقة باللاجئين لا تزال غير دقيقة بما يكفي لتوصيل المساعدات للصائمين، الذين يكونون في أمَس الحاجة إليها خلال الشهر الفضيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف يصوم اللاجئون في المخيمات خلال رمضان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.