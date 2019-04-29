أم وأبناؤها الـ5 ضحايا مجزرة حوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - تعز، عدن، الحديدة
قتل 5 مواطنين مدنيين من عائلة واحدة جميعهم أطفال ونساء، في مجزرة حوثية مروعة بمديرية جبل حبشي غرب تعز، ضمن سلسلة الجرائم الحوثية المتكررة. وأكدت مصادر محلية أن 5 أطفال وأمهم، قتلوا في مجزرة مروعة إثر سقوط صاروخ كاتيوشا أطلقته ميليشيات الحوثي على قرية مشرفة الواقعة بين مناطق الكدحة بمديرية المعافر ووادي ابن خولان بمديرية جبل حبشي.
وأفادت المصادر باستشهاد الأم وأطفالها الخمسة، وإصابة شخصين آخرين في سقوط صاروخ كاتيوشا حوثي على منزل عبدالله المرادي بقرية مشرفة وادي بني خولان، أطلقته ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في أطراف منطقة الكدحة.
وفي مديرية الحشاء بالضالع، اختطفت ميليشيات الحوثى 6 أطفال من أسرة واحدة، ونقلتهم إلى أماكن مجهولة. وتواصل الميليشيات بالحوث خرق الهدنة الأممية، واستهداف الأحياء السكنية ومواقع الجيش اليمني. وأكد مصدر محلي تجدد المواجهات العنيفة بين قوات العمالقة والحوثيين شمال مديرية حيس الواقعة جنوب الحديدة، بعد مهاجمة مواقع متفرقة لقوات العمالقة شمال شرق حيس.
من جهة أخرى تمكنت الفرق الهندسية للجيش بالتعاون مع خبراء في التحالف العربي السبت، من تفكيك 7 آلاف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في أوقات سابقة بمحافظة حجة، وأكد بيان للجيش أن هذه الألغام زرعت سابقا في مناطق متفرقة بمديرية حيران وعزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس في محافظة حجة. إلى ذلك تصاعدت أعمال التعذيب والتنكيل النفسي والجسدي ضد الصحفيين اليمنيين المختطفين منذ أربع سنوات في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء، وقال بيان صادر عن عائلات 10 صحفيين مختطفين إن ميليشيات الحوثي منعت الزيارات عنهم خلال الأسابيع الماضية، وأخضعتهم لجلسات تحقيق تعرضوا خلالها للتعذيب بشكل فردي وجماعي، ونقلتهم إلى زنازين انفرادية وصادرت ملابسهم وأدويتهم.
مشاهدات يمنية
- مقاتلات التحالف العربي تدمر عددا من الآليات والعربات والعتاد العسكري الثقيل التابع للميليشيات الحوثية في جبهة العود غرب الضالع، عبر 5 غارات جوية
- وزير الإعلام معمر الإرياني: الميليشيات تعمل على تعميق الخلافات بين مكونات الصف الوطني وتراهن على ذلك للبقاء والتوسع في مناطق جديدة والاستمرار في التسلط على رقاب اليمنيين
- إصابة القيادي الحوثي فضل الجعاشي وعدد من مرافقيه في انفجار لغم زرعته جماعته في الطريق المؤدي إلى قرية الجعشة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات
كانت هذه تفاصيل خبر أم وأبناؤها الـ5 ضحايا مجزرة حوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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