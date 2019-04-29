شكرا لقرائتكم المسماري: تركيا تبنت جناح الإخوان الخاسر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" اللواء أحمد المسماري بأن الجيش لديه معلومات مؤكدة بأن تركيا سلمت مليشيات مصراتة طائرة دون طيار ومعها طاقم تشغيل تركي.

وشن هجوماً لاذعاً على تركيا، معتبراً أن مخابراتها جندت دواعش وعناصر من القاعدة في أوروبا.

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وقال خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد إن تركيا بعد رفض انضمامها للاتحاد الأوروبي تبنت الجناح الخاسر في العالم الإسلامي وهو الإخوان المسلمون.

وأضاف أن أوروبا تعرضت لحملة تجنيد كبيرة في صفوف "داعش" و"القاعدة" عبر عملاء من المخابرات والإعلام التركيين، وفق زعمه، وتم تجنيد أوروبيين لصالح التنظيمين في سوريا والعراق وتمت تصفيتهم هناك، وفي ليبيا قريبا.

إلى ذلك، عرض وثائق سرية نقلتها وسائل إعلام، تكشف نقل الاستخبارات التركية مسلحين إلى سوريا في 2014، مشيرا إلى أن بينهم إرهابيون من ليبيا تم نقلهم فيما بعد عبر حافلات من سوريا إلى تركيا ثم إلى ليبيا، حسب قوله.