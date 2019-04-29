الزعيم الاشتراكي الاسباني: سنسعى لتشكيل حكومة موالية لاوروبا

أشار الزعيم الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" الى إنه "سيسعى لتشكيل حكومة موالية لأوروبا، وأن الشرط الوحيد لتشكيل الحكومة يتمثل في احترام الدستور وتعزيز العدالة الاجتماعية"، لافتا الى إنه "لن يضع قيودا على محادثات تشكيل الحكومة".
هذا وكان أدلى الناخبون الإسبان بأصواتهم بأعداد ضخمة تقترب من المعدلات القياسية في انتخابات هي الأشد تنافسية في البلاد، منذ عقود والتي ستعقبها على الأرجح مفاوضات شاقة، تستغرق عدة أشهر في برلمان منقسم بشدة من أجل تشكيل الحكومة.
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