الزعيم الاشتراكي الاسباني: سنسعى لتشكيل حكومة موالية لاوروبا

أشار الزعيم الاشتراكي الإسباني ​بيدرو سانشيز​، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" الى إنه "سيسعى لتشكيل حكومة موالية ل​أوروبا​، وأن الشرط الوحيد ل​تشكيل الحكومة​ يتمثل في احترام ​الدستور​ وتعزيز العدالة الاجتماعية"، لافتا الى إنه "لن يضع قيودا على محادثات تشكيل الحكومة".

هذا وكان أدلى الناخبون الإسبان بأصواتهم بأعداد ضخمة تقترب من المعدلات القياسية في ​انتخابات​ هي الأشد تنافسية في البلاد، منذ عقود والتي ستعقبها على الأرجح مفاوضات شاقة، تستغرق عدة أشهر في برلمان منقسم بشدة من أجل تشكيل الحكومة.