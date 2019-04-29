عبور سفينتين حربيتين أميركيتين مضيق تايوان رغم توتر العلاقات بين البلدين

أعلن ​الجيش الأميركي​، إنه أرسل سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية عبر مضيق ​تايوان​، ويزيد ​البنتاغون​ من تواتر الحركة عبر الممر المائي الاستراتيجي رغم معارضة ​الصين​.

ووصف الجيش السفينتين بأنهما المدمرتان "ويليام ب. لورنس وستيثيم". وأوضح أن "عبور السفينتين مضيق تايوان يظهر التزام ​الولايات المتحدة​ بحرية وانفتاح المحيطين الهندي والهادي".

هذا وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عام 1949، حين عندما سيطرت القوات التي يقودها ​الحزب القومي​ على تايوان بالقوة، عقب هزيمتهم في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين الجمهورية الصينية في الجزيرة.

ولا تعترف بكين باستقلال تايوان، وتعتبر أن الجزيرة جزء من الأراضي الصينية، في حين لا تعترف تايوان ب​الحكومة الصينية​ المركزية.