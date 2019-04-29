الخليج:المحادثات بين "الحرية والتغيير" والمجلس العسكري السوداني ايجابية

أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أن "التطورات على الساحة ​السودان​ية تبشر بالخير، والعلاقات بين ​المجلس العسكري​ الانتقالي و"​قوى الحرية والتغيير​" التي تقود الحراك الشعبي تتجه نحو الاتفاق على المرحلة الانتقالية بالوسائل الديمقراطية المؤدية إلى تولي سلطة مدنية مقاليد الحكم بالتعاون مع المجلس"، لافتة الى أن "هذا الإنجاز الذي أعلن عنه أمس بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل مجلس سيادة مشترك يعد خطوة مهمة على طريق انتقال السودان إلى مرحلة التغيير المنشودة، ما يبعد مخاطر عودة فلول النظام السابق أو أية محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، من خلال اللعب على أية خلافات أو تباين في وجهات النظر بين الجماهير السودانية التي ما زالت تتحرك في ​الميادين​ والساحات، خصوصاً أمام قيادة ​القوات المسلحة​، والمجلس العسكري الذي أطاح نظام البشير وخلّص السودان من "جماعة الإخوان" التي ابتلي بها السودان على مدى ثلاثين عاماً، كانت الأسوأ والأشد قتامة".

ولفتت الى أن "المحادثات بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري تسير في الطريق الصحيح، وتحقق تقدماً ملموساً. هذا ما أكده ممثلو الطرفين حيث بات الطريق ممهداً للتوصل إلى اتفاق شامل في ظل عدم وجود مشكلات كبيرة في بقية القضايا الخلافية الأخرى، وفق ما أعلن أحمد الربيع ممثل "قوى الحرية والتغيير" في المفاوضات"، مضيفة: "عزز هذا القول ما أكده رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بأن لا وجود لخلافات بين الطرفين، وطالما هناك إرادة مشتركة سيتم التوصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الجميع"، معتبرة أنه "من البديهي أن لا تكون هناك خلافات بين المجلس العسكري الانتقالي وجماهير الشعب السوداني، لأن الجيش عندما قرر الإطاحة بالنظام السابق إنما كان يستجيب لإرادة الشعب الذي اكتوى بنار نظام فقد صلاحيته وبات عبئاً على الشعب وعلى ​المؤسسة العسكرية​ على حد سواء".

وأضافت: "بما أن الإرادة الشعبية تتكامل مع إرادة القوات المسلحة، وتصنعان معاً مستقبلاً جديداً لسودان ينعم بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فمن البديهي أن يحظى ذلك بالتقدير والدعم من الدول العربية الشقيقة، خصوصاً من دولة ​الإمارات​ والسعودية حيث بادرتا إلى تقديم ثلاثة مليارات دولار على شكل وديعة في ​البنك المركزي​ السوداني وشراء مشتقات نفطية تعين الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الدقيقة التي يعيشها، وهو واجب وطني وقومي، وهو تقدير للدور الذي يلعبه الشعب السوداني تجاه قضايا أمته ومن منطلق العرفان بالجميل، وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان الشكر إلى الإمارات والسعودية على وقفتهما الإيجابية مع الشعب السوداني"، مؤكدة على أن "السودان على الطريق الصحيح، ويسير بخطى واثقة ومحسوبة نحو تحقيق أهدافه، طالما أن ثنائية الشعب والجيش تتكامل وتؤكد العزم على تخطي كل العقبات التي يمكن أن تواجه مسيرة الثورة والتغيير".