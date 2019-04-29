رأى مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ إن الحملة الأميركية ضد النظام ال​إيران​ي أثرت على أنشطته لكنه يظل تهديدا عالميا. وأشار إلى ان "​النظام الإيراني​ يواصل قمع الشعب ولا يزال أكبر ممول للإرهاب في ​العالم​ ويواصل تطوير ​الصواريخ​ البالستية بغرض حمل الأسلحة النووية.". وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر قرارا بإنهاء الإعفاءات، التي يسمح بموجبها لـ8 دول شراء ​النفط​ الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في إيران، والتي سمحت الإعفاءات لتلك الدول بمشتريات محدودة من النفط الإيراني لمدة 6 أشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بولتون: حملة أميركا ضد إيران أثرت على أنشطتها لكنها تظل تهديدا عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.