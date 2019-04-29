إصابة 7 أشخاص ومقتل واحد في إطلاق نار ببالتيمور الأميركية

أعلنت المتحدثة باسم ​الشرطة الأميركية​ تشاكيا فينوي، إن سبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص، في حي 2500 في شارع إدموندسون في بالتيمور بولاية ​ماريلاند​.

وأوضحت ان السلطات تلقت مكالمة بعد وقت قصير من الساعة الخامسة، للإبلاغ عن إصابة عدة أشخاص بالرصاص. وأكدت أن أحد الضحايا توفي، لكنها لم تدلي بمعلومات عن ظروف الآخرين.

وأشارت إلى انه ليس لديها معلومات فورية حول سبب ​إطلاق النار​ أو أي مشتبه به.

ووفقًا ل​تقارير​ وسائل الإعلام المحلية، فقد حدث إطلاق النار بينما كان الناس يتجمعون لتناول الطعام بالخارج.