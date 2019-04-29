أعلن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا "أنّه يستخدم صلاحيّاته بموجب قانون الطوارئ، لمنع أيّ نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة"، بعد التفجيرات المنسّقة في أحد الفصح الّتي أدّت إلى مقتل 253 شخصًا.
وأوضح مكتبه في بيان، أنّ "هذا الحظر سيصبح ساريًا ابتداءً من اليوم الإثنين"، مبيّنًا أنّ "الحظر هو لضمان الأمن الوطني، ولا يجب على أحد أن يغطّي وجهه بشكل يصعب التعرّف عليه".
وجاء هذا الإعلان بعد أن حضّ رجال دين محليّون، النساء المسلمات على عدم تغطية وجوههنّ وسط مخاوف من ردّات فعل بعد التفجيرات الّتي قام بها إرهابيون مرتبطون بتنظيم "داعش".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات سريلانكا حظرت غطاء الوجه في الأماكن العامة بعد الهجمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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