حسن مراد: العهد والحكومة يعملان لإعادة دور لبنان الاقتصادي الفعال

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ أن "العهد و​الحكومة​ يعملان لإعادة دور ​لبنان​ الاقتصادي الفعال"، ومشدداً على "أهمية دعم الجالية للمنتوجات اللبنانية ودورهم في انتشارها في ​البرازيل​".

وخلال حفل أقامه القنصل اللبناني في ريو دي جينيرو حفل كوكتيل على شرفه دعا اليه الجالية اللبنانية في البرازيل ونواب فدراليون من البرلمان البرازيلي ومسؤولين سياسيين وغرف التجارة، ألقى مراد كلمة في المناسبة استهلها متحدثا ب​اللغة​ البرتغالية، ليتابع بعدها باللغة العربية مرحبا بالحضور "سعادة النائب، سعادة النائبة عائلتي الكبيرة كما عائلتي الصغيرة المتواجدة ومن ضمنها ابناء عمي، أهلاً بكم في بيتكم اللبناني".

وكان مراد قد اجتمع خلال النهار بعدد من الفعاليات اللبنانية والبرازيلية واستعرضوا الصعوبات التي يواجهونها خلال عملية الاستيراد من لبنان، وتباحثوا كيفية تحسين ارقام ​الصادرات​ اللبنانية الى البرازيل وتخفيض العجز في الميزان التجاري.