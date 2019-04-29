المقدح: الوضع بعين الحلوة طبيعي والمفاوضات مستمرة لتسليم المتورطين باغتيال "أبو الكل"

أوضح القيادي في "حركة فتح" منير المقدح، أنّ "الوضع في مخيم عين الحلوة طبيعي بعد تشييع عنصر الأمن الوطني محمد خليل، الملقب بـ"أبو الكل"، أوّل من أمس، ولم تُسجّل حركة نزوح"، كما أشارت بعض المعلومات.
ولفت في تصريح صحافي، إلى "بعض الاستنفار الأمني"، مبيّنًا أنّ "هناك ضغطًا من قوات الأمن، والمفاوضات مستمرّة لتسليم المتورّطين، لتفادي أيّ عمل أمني". وأشار إلى أنّه "في حال حصلت عملية أمنية لتوقيفهم، فستكون محدودة".
وكان قد شهد المخيم استنفارًا أمنيًّا في صفوف قوات الأمن الفلسطيني وناشطين إسلاميين في حي حطين، بعد يومين على اغتيال "أبو الكل"، فيما تستمرّ المفاوضات لتسليم المتورّطين.
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