أجلي 5 آلاف شخص من بلدة غرب مونتريال الكندية، بشكل عاجل عقب انهيار سد، فيما تتسع دائرة الفيضانات التي تضرب شرق البلاد منذ أسابيع.
وأعلن الأمن العام في كيبيك، انهيار سد يحيط بمدينة "سانت مارت سور لولاك" على ضفاف بحيرة دو مونتاني الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من مونتريال، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مفاجئ في مستوى المياه وصل إلى متر ونصف المتر في معظم الأحياء، دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات.
من جهته، أعلن متحدّث باسم قوات الأمن في كيبيك الملازم دانييل تيبودو، أن "الأمر يسير بشكل جيد.. لم يصب أحد لحسن الحظ، ولم يبلغ عن مفقودين". وأضاف، أن "8 آلاف شخص جرى إجلاؤهم من كيبيك منذ أسبوعين وأن 6 آلاف منزل غمرتها المياه"، في حصيلة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر اجلاء 5 آلاف شخص من بلدة غرب مونتريال الكندية بسب انهيار سد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.