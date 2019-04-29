اجلاء 5 آلاف شخص من بلدة غرب مونتريال الكندية بسب انهيار سد

أجلي 5 آلاف شخص من بلدة غرب مونتريال الكندية، بشكل عاجل عقب انهيار سد، فيما تتسع دائرة الفيضانات التي تضرب شرق البلاد منذ أسابيع.

وأعلن ​الأمن العام​ في ​كيبيك​، انهيار سد يحيط بمدينة "سانت مارت سور لولاك" على ضفاف بحيرة دو مونتاني الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من مونتريال، الأمر الذي تسبب في ارتفاع مفاجئ في مستوى ​المياه​ وصل إلى متر ونصف المتر في معظم الأحياء، دون أن يؤدي إلى وقوع إصابات.

من جهته، أعلن متحدّث باسم ​قوات الأمن​ في كيبيك الملازم دانييل تيبودو، أن "الأمر يسير بشكل جيد.. لم يصب أحد لحسن الحظ، ولم يبلغ عن مفقودين". وأضاف، أن "8 آلاف شخص جرى إجلاؤهم من كيبيك منذ أسبوعين وأن 6 آلاف منزل غمرتها المياه"، في حصيلة جديدة.