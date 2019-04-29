لمستخدمي أندرويد.. طرح لعبة "ماريو" الشهيرة خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة "نينتندو" اليابانية، قررت طرح نسختها الأحدث من لعبة "ماريو" الشهيرة، خلال الأيام المقبلة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر أن تكون لعبة "رحلة ماريو كارت" الجديدة، متاحة للتحميل على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

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وطرحت الشركة اليابانية نسخة تجريبية من اللعبة الشهيرة عام 2018، ولكنها تراجعت عن فكرة طرحها سريعًا، من أجل إجراء تطويرات كبرى عليها.

ومن المتوقع أن تكون "ماريو" متاحة على نظامي "أندرويد" و"آي أو إس" بنهاية الصيف الجاري.

وسيتم طرح النسخة الأولى من لعبة "رحلة ماريو كارت" في الولايات المتحدة واليابان في الفترة من 22 مايو حتى 4 يونيو المقبل.​