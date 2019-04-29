بمشاركة 150 عارضا.. افتتاح "أهلا رمضان" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أمس الأحد، معرض "أهلًا رمضان" في منطقة أرض المعارض بأول طريق كورنيش السويس، والذي نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين.

ويشارك في المعرض هذا العام 150 عارضًا من تجار المحافظة، لعرض منتجاتهم وتوفير السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة بنسبة 20%، عن نظيرتها في الأسواق.

وضم المعرض هذا العام، مساحة كبيرة للمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والبيضاء، بجانب عرض ياميش رمضان بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى المرطبات والمشروبات الرمضانية.

وشملت جوانب المعرض، مفروشات ومشغولات يدوية وملابس، وأثاث منزلي وتجهيزات العرائس وكل ما يحتاجه المنزل السويسي.