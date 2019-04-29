محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:
افتتح اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أمس الأحد، معرض "أهلًا رمضان" في منطقة أرض المعارض بأول طريق كورنيش السويس، والذي نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين.
ويشارك في المعرض هذا العام 150 عارضًا من تجار المحافظة، لعرض منتجاتهم وتوفير السلع الغذائية المتنوعة بأسعار مخفضة بنسبة 20%، عن نظيرتها في الأسواق.
وضم المعرض هذا العام، مساحة كبيرة للمواد الغذائية، وعلى رأسها اللحوم الحمراء والبيضاء، بجانب عرض ياميش رمضان بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى المرطبات والمشروبات الرمضانية.
وشملت جوانب المعرض، مفروشات ومشغولات يدوية وملابس، وأثاث منزلي وتجهيزات العرائس وكل ما يحتاجه المنزل السويسي.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة 150 عارضا.. افتتاح "أهلا رمضان" في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.